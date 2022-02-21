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Зеленский обсудил с Байденом признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Президент Украины Зеленский обсудил с Байденом признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Andreas Gebert / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом и обсудил признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом украинский лидер написал в своем Twitter-аккаунте.

«Обсудил события последних часов с Байденом», — отметил глава Украины. Он добавил, что также запланировал разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Ранее президент России Владимир Путин после признания Донецкой и Луганской народных республик подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Церемония прошла в присутствии глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, после чего российский лидер поздравил коллег.

Марина Совина
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