Российский президент Владимир Путин назвал Россию самой мощной державой мира. Об этом он заявил в ходе обращения к россиянам, которое транслировалось в прямом эфире телеканала «Россия 24».

«Современная Россия после развала СССР — самая мощная держава мира, ни у кого не должно быть сомнений, что это приведет к разгрому нападающего», — сказал глава государства. Он также отметил, что, когда в конце 1980-х годов ослаб и развалился СССР, это стало уроком всем нам — паралич приводит к забвению.

В ходе обращения Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.