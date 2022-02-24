Стало известно о наступлении ВСУ на позиции сил ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в наступление в районе села Николаевка, которое находится в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил корреспондент телеканала «Россия 24» (ВГТРК) Евгений Поддубный.

Уточняется, что ВСУ обстреливают позиции милиции народной республики, слышны разрывы снарядов. Также сообщается о гибели военнослужащего ЛНР.

По данным телеканала, украинские военные перебрасывают на границу с Донецкой народной республикой (ДНР) реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч». В то же время Поддубный отметил, что официальной информации о происходящем в данном районе не поступало.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о прибытии российских войск на территории ДНР и ЛНР. По словам Кирби, российские силы заходят в регион, контролируемый ДНР и ЛНР, но не выходят за его пределы.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.