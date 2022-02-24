Рядом с Киевом прозвучали ракетные удары

Взрывы, прозвучавшие рядом с Киевом в ночь на 24 февраля, являются ракетными ударами. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на корреспондента CNN, находящемся в украинской столице.

Ранее сообщалось, что в Киеве прозвучала серия взрывов, которые слышали жители Позняков и Троещины. Также известно о взрывах и стрельбе в районе киевского международного аэропорта «Борисполь».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.