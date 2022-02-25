Дочь Назарбаева покинула парламент Казахстана
Дочь бывшего президента Казахстана Дарига Назарбаева объявила, что покидает нижнюю палату (мажилиса) парламента Казахстана. Об этом сообщает портал Zakon.kz, публикующий ее обращение.
По словам Назарбаевой, она решила сложить полномочия депутата и «полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности». «Трагические январские события показали, что без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны. Все случившееся – это огромная трагедия всего нашего народа», — приводит издание слова Назарбаевой.
Она также выразила мнение о том, что правительство должно тщательно и объективно расследовать все произошедшее в Казахстане, «виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены», а обществу «нужно извлечь горькие уроки "черного января" и сделать все от нас зависящее, чтобы такое больше никогда не повторилось».
Ранее депутат мажилиса Казахстана от правящей партии «Нур Отан» Айдос Сарым пригрозил Дариге Назарбаевой лишением места в казахском парламенте и отметил, что соответствующий вопрос могут поднять на заседании фракции в мажилисе.
Дарига Назарбаева не появлялась в мажилисе с начала января, когда в Казахстане вспыхнули массовые протесты. Ее помощница сообщала, что дочь экс-президента находится в неоплачиваемом отпуске, поскольку проходит реабилитацию после перенесенного коронавируса. За это время Назарбаеву успели исключить из состава политсовета партии «Нур Отан». Коллеги также призвали ее подать в отставку, поскольку сложившуюся в Казахстане авторитарную систему напрямую связывают с ее именем.