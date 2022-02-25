Умерла звезда фильма «Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.» Салли Келлерман

Умерла американская актриса и певица Салли Келлерман. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на ее сына Джека Крейна.

Артистка скончалась в четверг, 24 февраля, на 85-м году жизни после продолжительной борьбы с деменцией.

Салли Клэр Келлерман (полное имя) родилась 2 июня 1937 года в калифорнийском городе Лонг-Бич. Актерскому мастерству она обучалась в Нью-Йорке в студии Ли Страсберга на одном потоке с Ширли Найт, Джеком Николсоном и Дином Стоквеллом. В возрасте 18 лет Келлерман подписала контракт со звукозаписывающей студией Verve Records. В начале 1960-х она дебютировала на телевидении, где за последующие годы своей карьеры появилась более чем в 60 проектах.

Наибольшая популярность к Келлерман пришла в 1970 году после роли Маргарет Халиган в антивоенной черной комедии «Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.» режиссера Роберта Олтмена. За участие в картине артистка была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль второго плана». Она также снималась в таких фильмах и сериалах, как «Снова в школу», «Игрок», «Высокая мода», «Звездный путь», «Коломбо», «Театр Рэя Брэдбери», «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение» и других.