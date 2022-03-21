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Россиянам назвали самые опасные медицинские препараты

Невролог Хорошев предупредил о смертельной опасности самостоятельного приема депрессантов

Фото: Pixabay

Врач-невролог Павел Хорошев сообщил, что прием антидепрессантов без назначения врача может привести к необратимым последствиям. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Хорошев предупредил россиян о смертельной опасности самостоятельного приема депрессантов и запретил их пить без рекомендации врача. Эти препараты вредят микропсихике, объяснил он. Врач также назвал антидепрессанты одними из самых опасных медицинских препаратов.

«Они могут буквально убить человека, поскольку в момент воздействия он может находиться, например, за рулем. Даже если он выберет ничтожную дозировку, это приведет к какому-то расстройству, человек погибнет, и еще людей с собой унесет», — подчеркнул невролог.

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Медик добавил, что если сравнить все рецептурные препараты и ранжировать их по вредности, то антидепрессанты окажутся в наиболее опасной зоне. Более негативное воздействие на организм оказывает только бесконтрольный прием средств от онкологии.

«Все антибиотики, которые люди каким-то образом покупают и принимают самостоятельно, в сравнении с антидепрессантами несут ничтожный вред», — сравнил Хорошев.

Врач добавил, что только специалист может оказать помощь для решения психологических проблем. Он назвал психику человека «темными водами и тонким льдом». «И уж тем более я бы никому не рекомендовал ходить по этому тонкому льду с темными омутами, вооружившись справочниками, и не имея образования в клинической психологии», — заключил он.

Ранее психотерапевт Игорь Никифоров объяснил рост спроса на антидепрессанты в России. Он связал эту тенденцию с сезонностью.

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Марина Совина
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