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Росгвардейцы поймали планировавшего диверсию в Бердянске агента СБУ

Росгвардия сообщила о задержании агента СБУ, готовившего диверсию в Бердянске

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В украинском Бердянске, подконтрольном российским войскам, сотрудники Росгвардии обнаружили агента, завербованного Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, мужчина был задержан росгвардейцами во время патрулирования городских улиц за нарушение комендантского часа. На опросе он признался, что готовил в Бердянске диверсию, а также планировал совершить нападение на депутата Верховной рады Александра Пономарева по заданию своих кураторов.

Задержанный является гражданином Украины. Он показал место схрона, оттуда изъяты снайперская винтовка, гранаты и средства связи.

О начале специальной операции на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе. Глава государства также предупредил внешние силы, которые могут предпринять попытку создать угрозу для России, — ответ России в таком случае будет незамедлительным.

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Любовь Ширижик
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