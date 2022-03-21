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Авария китайского Boeing 737 привела к лесному пожару

В соцсетях появились кадры лесного пожара на месте падения китайского самолета Boeing 737

Пользователи социальной сети Weibo опубликовали кадры, якобы сделанные в Китае на месте крушения пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern. Их также публикует Telegram-канал «Китайский видеосалон», однако пока неизвестно, действительно ли видео сняли на месте трагедии.

Крушение Boeing 737 привело к лесному пожару. На кадрах можно увидеть обширную площадь возгорания и огромные столбы дыма, которые поднимаются от места аварии. Пользователи китайской соцсети Weibo отмечают, что пока подлинность кадров вызывает сомнения, от официальных китайских СМИ никаких видеоматериалов еще не поступало.

Утром 21 марта телеканал CGTN сообщил, что на юге Китая разбился пассажирский борт Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. Место падения находится в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, ведутся поисково-спасательные работы. Позже стало известно, что на борту воздушного судна находились 132 человека — 123 пассажира и 9 членов экипажа.

Дмитрий Сотак
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