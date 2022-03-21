В Москве помогут сотрудникам уходящих из России компаний

Московская служба занятости начала помогать сотрудникам ушедших из России компаний

В Москве нашли способ помочь с трудоустройством сотрудникам иностранных компаний в случае, если они решат уйти из России. Речь идет о кадровом центре «Моя работа», который мэр города Сергей Собянин открыл в пятницу, 18 марта. О работе центра рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, центр будет специализироваться на взаимодействии с работодателями. В первую очередь — с компаниями, которые не планируют продолжать сотрудничество с москвичами. Она отметила, что вероятность этого невысока, но столичные власти стараются «отработать самый худший вариант» и найти способ помочь людям.

В Москве на сегодняшний день много компаний, в которых действительно есть дефицит кадров и которые готовы набирать сотрудников, и они активно с нами взаимодействуют. Мы работаем и с работодателями, и с работниками, тем самым обеспечивая плавные переходы из одной компании в другую, так, чтобы это вызвало минимальные проблемы у людей Анастасия Ракова заммэра Москвы

Команда центра постоянно мониторит ситуацию и находит компании, которые заявляют о риске потенциального выхода сотрудников на открытый рынок труда, взаимодействует с ними, выясняет квалификацию и уровень зарплаты персонала и помогает максимально сохранить рабочие места.

Кроме того, центр планирует заниматься массовым трудоустройством для тех компаний, которые ищут сотрудников. Одновременно с мониторингом ситуации в объявивших об уходе из России компаниях, сотрудники центра поддерживают связь с теми, кто находится в активном поиске кадров. Потенциальные работодатели с большим количеством вакансий могут открывать собственные рекрутинговые центры на площадках «Моей работы». Первым это сделал Московский метрополитен.

1400 соискателей прошли интервью с представителями Московского метрополитена, из них около 200 получили работу

Московская служба занятости также ведет переговоры с потенциальными работодателями из других отраслей, в частности — с «Магнитом», «Дикси», X5 Retail Group, «Кортосом» и другими.

В «Магните» рассказали, что бизнес видит большой потенциал сотрудничества со службой занятости. В настоящий момент сеть предлагает около трех тысяч вакансий по Москве. На работу приглашаются продавцы, товароведы, директоры магазинов, водители-экспедиторы, автослесари, фармацевты и другие специалисты.

За последние несколько лет служба занятости столицы полностью изменилась и модернизировалась, наладила оптимизацию систем и предоставила кандидатам высококачественный сервис. Я вижу, что специалисты осознают ценность своей миссии. Соискатели всегда встретят понимание с их стороны Анна Боброва директор по персоналу сети «Магнит»

Ранее мэр Сергей Собянин анонсировал, что в ближайшее время для помощи работникам иностранных предприятий, собственники которых приняли решение присоединиться к санкционному давлению на Россию, будет принят специальный федеральный закон. Также он дал поручение подготовить предложения по переквалификации уволенных работников предприятий.

Градоначальник подчеркнул, что ключевыми задачами городских властей являются сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций, импортозамещение и соцподдержка жителей.