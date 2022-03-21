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Новосибирский школьник отправил более 20 сообщений о ложном минировании

На новосибирского школьника завели дело после более 20 сообщений о «минировании»

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В отношении школьника в Новосибирской области завели уголовное дело за отправку более 20 сообщений о ложном минировании торговых центров и школ. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о 14-летнем подростке из Барабинска. В январе 2022 года он отправил свыше 20 анонимок с угрозами минирования на электронные почтовые адреса торговых центров и общеобразовательных учреждений. По итогам расследования в региональном управлении ФСБ возбудили уголовное дело.

В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности. По данным правительства области, с начала 2022 года правоохранительные органы зафиксировали более 70 веерных рассылок с угрозами совершения террористических актов, поступивших с зарубежных серверов. Было возбуждено 48 уголовных дел. Двое жителей региона за подобные рассылки уже получили реальные сроки лишения свободы.

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Леонид Микуляк
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