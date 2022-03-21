Биолог описала следующую волну коронавируса в России

Биолог Баранова заявила, что огромной волны коронавируса в России уже не будет

Большой волны коронавируса в России уже не будет, однако вероятно возникновение более высокого плато. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

«Я думаю, что огромной волны, огромного пика, когда каждый второй болеет, уже не случится. Будет просто более высокое плато, чем сейчас. То есть количество ежедневно заболевающих увеличится, но оно будет стабильно одинаковым. В России так уже было. И это не прямо сейчас начнется, а где-то через недели три — месяц», — сказала она.

По словам Барановой, Россия отстает от Европы по времени начала каждого пика эпидемии коронавируса в среднем на две-три недели и за счет этого есть время подготовиться.

«Сейчас это отставание из-за усилившейся изоляции может увеличиться. Чем меньше людей ездят, перемещаются между странами, тем сильнее может быть отложена вспышка. Но это правда только в случае нового штамма», — сказала она, отметив, что в России уже есть омикрон-штамм коронавируса B.A.2 и он способен привести к росту числа заболевших.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти осенью, однако летом эпидемиологическая обстановка будет стабильной за счет уровня коллективного иммунитета. При этом он подчеркнул, что мутации коронавируса не зависят от сезонов.