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Во Франции признали важную роль России на международной арене

Аналитик Абис заявил, что Россия продолжит играть важную роль на международной арене

Фото: Vincent Mundy / Reuters

Глава специализирующегося на вопросах мирового сельского хозяйства аналитического центра Demeter во Франции Себастьен Абис заявил, что Россия в дальнейшем продолжит играть важную роль на международной арене. Об этом он сказал в беседе с телеканалом France 24

По его словам, в юго-западных регионах России и на Украине производится около 15 процентов всего мирового объема пшеницы и примерно 30 процентов ее мирового экспорта. Он добавил, что на две страны приходится 80 процентов мировых объемов производства подсолнечного масла.

«Пшеница становится геополитической проблемой, и это ощущается сейчас сильнее, чем когда-либо. Ведь за всем встает вопрос о том, как различные страны будут позиционировать себя по отношению к российскому рынку», — сказал аналитик.

Абис назвал призыв главы министерства сельского хозяйства Франции Жюльена Денорманди компенсировать утраченные поставки прагматичным вариантом в текущих условиях. Однако эксперт признал, что Франции вряд ли удастся к лету нарастить производство «просто по щелчку пальцев».

Ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что на фоне блокирования поставок продовольствия с Украины Евросоюз сталкивается со значительными проблемами и готовит меры по обеспечению продовольственной безопасности. «Украина — это один из крупнейших производителей продовольствия в мире, мы очень много импортируем с Украины. Это 52 процента импорта кукурузы, 19 процентов пшеницы, сегодня все блокировано... Это большая проблема для ЕС», — сказал Войцеховский.

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Марина Совина
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