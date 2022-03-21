Во Франции признали важную роль России на международной арене

Аналитик Абис заявил, что Россия продолжит играть важную роль на международной арене

Глава специализирующегося на вопросах мирового сельского хозяйства аналитического центра Demeter во Франции Себастьен Абис заявил, что Россия в дальнейшем продолжит играть важную роль на международной арене. Об этом он сказал в беседе с телеканалом France 24

По его словам, в юго-западных регионах России и на Украине производится около 15 процентов всего мирового объема пшеницы и примерно 30 процентов ее мирового экспорта. Он добавил, что на две страны приходится 80 процентов мировых объемов производства подсолнечного масла.

«Пшеница становится геополитической проблемой, и это ощущается сейчас сильнее, чем когда-либо. Ведь за всем встает вопрос о том, как различные страны будут позиционировать себя по отношению к российскому рынку», — сказал аналитик.

Абис назвал призыв главы министерства сельского хозяйства Франции Жюльена Денорманди компенсировать утраченные поставки прагматичным вариантом в текущих условиях. Однако эксперт признал, что Франции вряд ли удастся к лету нарастить производство «просто по щелчку пальцев».

Ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что на фоне блокирования поставок продовольствия с Украины Евросоюз сталкивается со значительными проблемами и готовит меры по обеспечению продовольственной безопасности. «Украина — это один из крупнейших производителей продовольствия в мире, мы очень много импортируем с Украины. Это 52 процента импорта кукурузы, 19 процентов пшеницы, сегодня все блокировано... Это большая проблема для ЕС», — сказал Войцеховский.