Названо время запуска технопарка «Казбек» в Чечне

Технопарк «Казбек» в Чечне планирует начать работу в 2022 году

Руководство Чечни планирует в течение года нарастить темпы промышленного производства за счет ввода в эксплуатацию инновационного строительного технопарка (ИСТ) «Казбек». Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев, санкции дадут новый импульс для развития собственного производства. «В этом году мы запланировали запуск инвестиционного проекта — технопарка "Казбек", это четыре линии строительных материалов. Кроме того, мы пытаемся реализовать новый этап развития инвестиционного проекта цементного завода Чеченской Республики», — поделился Шаптукаев.

Он также сообщил, что власти региона поддерживают завод по разработке и производстве медицинских изделий, которые реализуются по всей территории РФ. «Это инвестиционный проект в области импортозамещения медицинских изделий. На сегодняшний день мы пытаемся вывести предприятие на совершенно новый уровень», — добавил он.

Строительный технопарк создается в Шалинском районе республики. Он представляет собой комплекс для производства строительных материалов площадью в 20 гектаров.