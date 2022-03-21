В Уссурийске начнут по-новому наблюдать за леопардами

В Уссурийском заповеднике создадут сеть фотомониторинга для фиксации леопардов

Специалисты ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды» приступили к созданию сети фотомониторинга для фиксации дальневосточных леопардов в Уссурийском заповеднике. Об этом сообщает «Российская газета».

«Камеры будут отслеживать мигрирующих кошек, а также особей, которые будут помещены сюда в рамках программы реинтродукции», — говорится в сообщении.

За 10 лет с создания нацпарка численность леопардов выросла втрое — сейчас там обитают 10 взрослых особей и 13 котят. Директор нацпарка Виктор Бардюк отметил, что это максимальная численность численность животных на данной территории, и из-за достаточно высокой плотности они уже начали мигрировать в поисках новых мест обитания.

После того, как в конце прошлого года камеры зафиксировали дальневосточного леопарда в 20 километрах от границы Уссурийского заповедника, были решено создать сеть фотомониторинга. В этом году здесь установят 30 мониторинговых станций — это 60 фотоловушек, реагирующих на движение.