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Россия предупредили об угрозе установки VPN-сервисов

Специалист Куровская предупредила, что бесплатные VPN-сервисы угрожают персональным данным

Фото: Сергей Киселев / агентство «Москва»

Скачивание и установка VPN-сервисов из непроверенных источников может создавать угрозу для персональных данных пользователей. Об этом в беседе с ТАСС предупредила директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.

Специалист пояснила, что бесплатные VPN от малоизвестных компаний могут использовать сведения о пользователях в рекламных целях или собирать информацию о смартфоне. При этом у таких провайдеров не всегда есть пользовательские соглашения или политики конфиденциальности, но, даже если компания их предоставляет, это не говорит об отсутствии нарушений, рассказала Куровская.

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Так, пользовательские соглашения могут содержать условия о передаче получаемых сведений третьим лицам, а это противоречит обеспечению приватности. «VPN-провайдер может узнать, чем занимается пользователь в сети. В некоторых случаях VPN-сервисы могут даже сильнее концентрироваться на создании вашего цифрового профиля, чем крупные интернет-провайдеры, но при этом они менее прозрачны и несут меньше ответственности перед вами», — предостерегла Куровская.

Ранее аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова предупредила, что не стоит доверять бесплатным VPN-сервисам. По ее словам, такие сервисы практикуют сбор информации о пользователе и перепродажу ее третьим лицам за вознаграждение. Более надежная политика конфиденциальности у платных VPN-сервисов. При этом эксперт предупредила, что они также могут подвергнуться кибератакам.

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Марина Совина
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