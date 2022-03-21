Российские следователи возбудили дела в отношении украинских врача и телеведущей

В СКР возбудили дела в отношении врача Друзенко и ведущей «1+1» Мосейчук с Украины

В Следственном комитете России возбудили дела в отношении украинских военного врача Геннадия Друзенко и телеведущей телеканала «1+1» Натальи Мосейчук. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, Друзенко в эфире одного из украинских каналов призывал к насилию над пленными российскими солдатами, участвующими в спецоперации, а Мосейчук в эфире призывала к насилию над российскими летчиками и членами их семей, сопровождая свои слова угрозами.

Им вменяют совершение преступлений по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти по отношении к группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ с использованием своего служебного положения»). После сбора необходимых сведений Друзенко и Мосейчук будут объявлены в международный розыск.

О начале специальной операции на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе. Глава государства также предупредил внешние силы, которые могут предпринять попытку создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы в таком случае будет незамедлительным.