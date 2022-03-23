Эксперт назвал способ обезопасить себя при использовании VPN
Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий назвал россиянам способ обезопасить себя при использовании VPN. Его слова передает радио Sputnik.
Лукацкий заявил, что после блокировки Facebook и Instagram (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) граждане начали активно пользоваться VPN-сервисами, которые позволяют получить доступ к социальным сетям. Он предупредил, что злоумышленники могут воспользоваться этим интересом.
«В интернете активно предлагают услуги по созданию личного VPN-сервера или по установке на устройства VPN-сервисов, которыми могут воспользоваться не очень хорошо технически подкованные люди. К такому человеку домой может прийти мастер, который помимо VPN может установить программу удаленного доступа, чтобы потом скопировать фотографии или иную конфиденциальную информацию с компьютера», — объяснил специалист. Украденные данные могут продать, или с их помощью начать шантажировать клиента, считает он.
Эксперт заявил, что следует самостоятельно устанавливать VPN, чтобы не стать жертвой мошенников. Однако и в этом случае данные могут попасть к третьим лицам. «Операторы VPN-сервисов могут установить факт вашего подключения к какому-либо ресурсу. Этой информацией ряд компаний торгуют. Они продают данные об интересующих вас сайтах рекламным и маркетинговым агентствам. А те, в свою очередь, могут использовать полученные данные, чтобы сфокусировать рекламные предложения на вас», — пояснил Лукацкий.
В понедельник, 21 марта, Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta (бывшая Facebook) экстремистской. Деятельность организации, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, а также популярный мессенджер WhatsApp, теперь запрещена на территории России. Сообщалось, что россиян не будут привлекать к ответственности за использование этих платформ.