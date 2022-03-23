Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Эксперт назвал способ обезопасить себя при использовании VPN

Эксперт Лукацкий заявил, что злоумышленники могут воспользоваться интересом россиян к VPN

Фото: Pixabay

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий назвал россиянам способ обезопасить себя при использовании VPN. Его слова передает радио Sputnik.

Лукацкий заявил, что после блокировки Facebook и Instagram (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) граждане начали активно пользоваться VPN-сервисами, которые позволяют получить доступ к социальным сетям. Он предупредил, что злоумышленники могут воспользоваться этим интересом.

Материалы по теме:
Дьявол уносит Prada. Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
Дьявол уносит Prada.Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
10 марта
Попали в оборот. Американские соцсети годами не удаляют противоправный контент. В России их заставили за это платить
Попали в оборот.Американские соцсети годами не удаляют противоправный контент. В России их заставили за это платить
30 декабря

«В интернете активно предлагают услуги по созданию личного VPN-сервера или по установке на устройства VPN-сервисов, которыми могут воспользоваться не очень хорошо технически подкованные люди. К такому человеку домой может прийти мастер, который помимо VPN может установить программу удаленного доступа, чтобы потом скопировать фотографии или иную конфиденциальную информацию с компьютера», — объяснил специалист. Украденные данные могут продать, или с их помощью начать шантажировать клиента, считает он.

Эксперт заявил, что следует самостоятельно устанавливать VPN, чтобы не стать жертвой мошенников. Однако и в этом случае данные могут попасть к третьим лицам. «Операторы VPN-сервисов могут установить факт вашего подключения к какому-либо ресурсу. Этой информацией ряд компаний торгуют. Они продают данные об интересующих вас сайтах рекламным и маркетинговым агентствам. А те, в свою очередь, могут использовать полученные данные, чтобы сфокусировать рекламные предложения на вас», — пояснил Лукацкий.

В понедельник, 21 марта, Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta (бывшая Facebook) экстремистской. Деятельность организации, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, а также популярный мессенджер WhatsApp, теперь запрещена на территории России. Сообщалось, что россиян не будут привлекать к ответственности за использование этих платформ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины
Канцлер Германии рассказал об обратном эффекте антироссийских санкций
Очередь за пончиками в Москве заинтересовала россиян
США и Евросоюз продолжат «тесную координацию» для поддержки Украины
Кадыров предложил Зеленскому убежище в Чечне
В НАСА рассказали о продолжении совместного с Россией исследования
Эксперт назвал способ обезопасить себя при использовании VPN
Хиллари Клинтон заболела коронавирусом
Китайская пара завела 15 детей в обход закона и избежала наказания
Стало известно о подготовке США санкций в отношении депутатов Госдумы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.