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Женщина нажала на неправильную кнопку и получила 800 миллионов рублей

Лакедра Эдвардс из США выиграла 10 миллионов долларов из-за грубияна в супермаркете

Фото: Emiliano Vittoriosi / Unsplash

Жительница США ошиблась с выбором билета мгновенной лотереи из-за грубияна в супермаркете и выиграла десять миллионов долларов. Об этом сообщает UPI.

Ошибка произошла, когда Лакедра Эдвардс из города Лос-Анджелес, штат Калифорния, зашла в супермаркет, чтобы купить несколько дешевых лотерейных билетов. Женщина положила в торговый автомат 40 долларов (около трех тысяч рублей), но в тот момент, когда она собиралась нажать кнопку выбора билета, ее толкнул один из покупателей. «Он влетел в меня, ничего не сказал и вышел за дверь», — вспоминает она.

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Эдвардс отвлеклась, нажала на неправильную кнопку и получила дорогой билет 200X Scratchers за 30 долларов. После этого расстроенная женщина вернулась в автомобиль, стерла с билета защитный слой и поняла, что сорвала джекпот — ей достался главный приз в десять миллионов долларов (800 миллионов рублей). «Я до сих пор в шоке! Помню только, что, когда поняла, сколько выиграла, сказала вслух: "Я богата!"» — рассказала женщина.

На выигранные деньги она собирается купить новый дом и основать некоммерческую организацию. Супермаркет, где Эдвардс купила счастливый билет, получит 50 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что грабитель из аргентинского города Пуэрто-Мадрин выиграл в лотерею и раздал деньги своим жертвам. Мужчина пообещал больше не совершать преступлений и занялся поисками пострадавших от его действий людей.

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Никита Савин
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