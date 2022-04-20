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Россия нарастила покупки одного товара в Китае в 95 раз

Экспорт глинозема из Китая в Россию в марте вырос до 9,94 тысячи тонн на фоне санкций

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Импорт глинозема из Китая в Россию в марте вырос более чем в 95 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку украинский кризис заставил прежних поставщиков отказаться от контрактов. Об этом сообщает Reuters.

Глинозем используется для производства алюминия. Ранее Россия закупала его в Австралии, однако поставки прекратились на фоне санкций против Москвы. Россия нашла альтернативного партнера — в марте Китай отправил в Россию почти 9,94 тысячи тонн глинозема, тогда как в марте прошлого года — всего 104,5 тонны.

20 марта сообщалось, что Австралия запретила поставлять в Россию глинозем, алюминиевые руды и бокситы. Глава австралийского МИД Марис Пейн пояснила, что такой шаг ограничит возможности российских предприятий, производящих алюминий — один из важнейших для российского экспорта товаров.

Также, по словам главы дипведомства, под удар попали российские оборонная, автомобилестроительная, аэрокосмическая, машиностроительная и строительная отрасли. Пейн уточнила, что почти 20 процентов потребностей России в глиноземе обеспечивались за счет поставок австралийского экспорта.

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Платон Щукин
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