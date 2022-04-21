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Кремль отреагировал на заявления СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту

Пресс-секретарь Путина Песков назвал заявления об ударе по Крымскому мосту анонсом теракта

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об ударе по Крымскому мосту анонсированием теракта. О его реакции сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента уточнил, что слова главы СНБО Украины Алексея Данилова про Крымский мост нуждаются в правовой проверке и, по ее результатам, в наказании.

Песков добавил, что вокруг стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии соответствующих служб, поэтому подобное заявление неприемлемо.

Ранее председатель СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. Однако он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это осуществить.

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Сергей Истомин
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