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Cтарейшим человеком в мире признали 118-летнюю французскую монахиню

UPI: Книга рекордов Гиннесса признала старейшим человеком 118-летнюю Люсиль Рэндон

Кадр: Guinness World Records / YouTube

Книга рекордов Гиннесса признала старейшим живущим человеком в мире французскую монахиню Люсиль Рэндон, чей возраст составляет 118 лет и 73 дня. Об этом сообщает UPI.

Рэндон родилась 11 февраля 1904 года. В 1944 году она стала католической монахиней и приняла новое имя — сестра Андре. Сейчас она живет в доме престарелых и передвигается в инвалидном кресле. Женщина частично потеряла слух, однако, по ее словам, пытается сохранять ясность ума.

«Меня поднимают в семь утра, дают мне завтрак, затем сажают за стол, где я занимаюсь мелкими делами», — рассказала Рэндон о своей жизни. Сотрудники дома престарелых утверждают, что до сих пор каждый день дают ей бокал вина.

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Титул старейшего человека в мире Рэндон получила после смерти японки Кане Танака, которой он принадлежал прежде. Танака скончалась 25 апреля в возрасте 119 лет и 107 дней.

За всю историю наблюдений большего возраста, чем Рэндон, достиг лишь один долгожитель из Франции и двое — из всей Европы. Абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней.

Ранее сообщалось, что Рэндон заразилась новой коронавирусной инфекцией. Она перенесла болезнь бессимптомно.

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Рузанна Акмалтдинова
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