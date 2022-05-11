ФСБ задержала в Москве мужчину за аферу под видом инвестиций в криптовалюту

В Москве арестован мужчина за хищение средств граждан под видом инвестиций в криптовалюту

В Москве сотрудники ФСБ и МВД пресекли противоправную деятельность гендиректора частной компании, который подозревается в совершении аферы с целью хищения денежных средств граждан под видом инвестиций в криптовалюту. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, по подозрению в мошенничестве был задержан 53-летний житель Подмосковья. В отношении него возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено, он арестован. МВД предоставило оперативное видео.

На кадрах правоохранители задерживают подозреваемых, проводится обыск.

По данным МВД, мужчина обещал вкладчикам высокий доход от вложений инвестиций в цифровую платежную систему. На сайте компании, имеющей филиалы в зарубежных странах, была опубликована информация об обучающих программах, с помощью которых желающие могут стать успешными инвесторами. Также ее деятельность рекламировалась в СМИ. Деньги граждан был похищены подозреваемым и его сообщниками. Сумма ущерба не называется.