Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ задержала в Москве мужчину за аферу под видом инвестиций в криптовалюту

В Москве арестован мужчина за хищение средств граждан под видом инвестиций в криптовалюту

Фото: Quantitatives / Unsplash

В Москве сотрудники ФСБ и МВД пресекли противоправную деятельность гендиректора частной компании, который подозревается в совершении аферы с целью хищения денежных средств граждан под видом инвестиций в криптовалюту. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, по подозрению в мошенничестве был задержан 53-летний житель Подмосковья. В отношении него возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено, он арестован. МВД предоставило оперативное видео.

На кадрах правоохранители задерживают подозреваемых, проводится обыск.

По данным МВД, мужчина обещал вкладчикам высокий доход от вложений инвестиций в цифровую платежную систему. На сайте компании, имеющей филиалы в зарубежных странах, была опубликована информация об обучающих программах, с помощью которых желающие могут стать успешными инвесторами. Также ее деятельность рекламировалась в СМИ. Деньги граждан был похищены подозреваемым и его сообщниками. Сумма ущерба не называется.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил шансы Запада нанести поражение России
В России зафиксировали минимум смертей от COVID-19 за сутки с сентября 2020 года
ФСБ задержала в Москве мужчину за аферу под видом инвестиций в криптовалюту
Россиянам рассказали об особенностях получения цифровых шенгенских виз
Великобритания запустит спутники со своей территории
Трейдеры посоветовали не использовать данные Мосбиржи для оценки рубля
Российских горняков эвакуировали из-за задымления в шахте
В Госдуме ответили на признание Литвой России «террористическим государством»
Валерий Меладзе отреагировал на информацию о его отъезде из России
Володин обвинил США в желании устроить «голодомор» на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.