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В Совфеде отреагировали на решение Латвии снести памятник Освободителям

Сенатор Совфеда Климов призвал принять против Латвии жесткие экономические меры

Фото: РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что в отношении Латвии, разрешившей снос памятника Освободителям Риги, необходимо ввести крайне жесткие меры, в том числе, экономического характера. Его слова приводит РИА Новости.

«Эти нелюди понимают только силу, соседнюю с нами страну надо вразумить», — подчеркнул сенатор. Он отметил, что не будет анонсировать все возможные меры, которые есть у правительства России, однако это, в частности, могут быть меры административно-экономического характера.

Климов добавил, что история со сносом советских памятников в странах Прибалтики началась достаточно давно, а не 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация России на Украине.

Ранее стало известно, что парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. За соответствующий законопроект проголосовали 68 депутатов сейма, против были 20. Отказ от исполнения статьи международного договора в Риге связывают со спецоперацией России на территории Украины.

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Сергей Истомин
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