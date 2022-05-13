«Свидание» амурских тигров запечатлели на фото в Приморье
Специалисты Уссурийского заповедника в Приморском крае смогли запечатлеть на фото встречу двух амурских тигров. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает «Российская газета» со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».
Зафиксировать свидание тигра и тигрицы удалось при помощи фотоловушки. На полученных кадрах видно, как животные трутся друг о друга головами, жмурятся и «улыбаются».
По словам ученых, обычно взрослые тигры разных полов в дикой природе встречаются только с одной целью — произвести потомство. В связи с этим специалисты надеются, что вскоре в заповеднике могут появиться тигрята.
В настоящее время в Уссурийском заповеднике сохраняется невысокая численность тигров — здесь традиционно проживают около четырех-пяти животных. Однако, отмечают сотрудники «Земли леопарда», стабильная кормовая база и нетронутые леса на данной территории могут обеспечить рост популяции.