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«Свидание» амурских тигров запечатлели на фото в Приморье

В Приморье фотоловушка зафиксировала «свидание» двух амурских тигров

Фото: Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда »

Специалисты Уссурийского заповедника в Приморском крае смогли запечатлеть на фото встречу двух амурских тигров. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает «Российская газета» со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

Зафиксировать свидание тигра и тигрицы удалось при помощи фотоловушки. На полученных кадрах видно, как животные трутся друг о друга головами, жмурятся и «улыбаются».

По словам ученых, обычно взрослые тигры разных полов в дикой природе встречаются только с одной целью — произвести потомство. В связи с этим специалисты надеются, что вскоре в заповеднике могут появиться тигрята.

В настоящее время в Уссурийском заповеднике сохраняется невысокая численность тигров — здесь традиционно проживают около четырех-пяти животных. Однако, отмечают сотрудники «Земли леопарда», стабильная кормовая база и нетронутые леса на данной территории могут обеспечить рост популяции.

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Варвара Кошечкина
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