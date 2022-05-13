В Зимбабве попробуют выплачивать пенсии коровами

В Зимбабве из-за разочарования в пенсионной системе попробуют выплачивать пенсии коровами

Гражданин Зимбабве Кельвин Чамунорва создал для своих сограждан пенсионный фонд Nhaka Life Assurance, клиенты которого смогут получать выплаты не в денежных средствах, а в коровах. Об инициативе пишет издание The Economist.

Желание попробовать такой вариант у бизнесмена, получившего образование в Великобритании, родилось в связи с бесконечным экономическим кризисом в стране. Национальная валюта — зимбабвийский доллар — постоянно обесценивается, и накопления в ней лишены смысла. Хождение американского доллара в стране ограничено, получить его на руки почти невозможно.

А вот коровы являются ликвидным активом, который будет востребован при любой экономической ситуации и гарантированно защищен от инфляции. Зимбабвийцы, давно разочаровавшиеся в местной пенсионной системе, такой подход оценили — к настоящему времени у фонда уже 70 тысяч клиентов.

Мать Чамунорвы проработала в местном банке 25 лет. Однако инфляция, которая в середине 2008 года достигла 231 тысячи процентов, уничтожила все накопления. Личная история заставила мужчину переосмыслить финансовое положение в стране.

По его словам, «печатать коров», как местную валюту, власти не смогут, то есть инфляция ей не грозит. И в то же время размножение животных увеличивает активы фонда. При этом бизнесмен объяснил, что крупный рогатый скот в стране давно уже рассматривают как источник сбережений, а он просто модернизировал идею. Чамунорва считает, что вложения в реальные активы подходят для стран, граждане которых полностью потеряли доверие к пенсионной системе.

В России в феврале этого года Минфин и Центробанк объявили о работе над проектом реформы системы добровольных пенсионных накоплений. Предполагалось, что законодателям его представят уже в этом году. Законопроект готовится под грифом «секретно».