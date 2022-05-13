Курс доллара опускался до 63 рублей на торгах 13 мая

Курс рубля вырос к основным валютам на открытии торгов в пятницу, 13 мая, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара опускался до отметки в 63 рубля (на минимуме — 62,6), евро опускался ниже 65 рублей. Индекс Мосбиржи показывает незначительный рост (плюс 0,6 процента), РТС растет на 0,43 процента.

Укрепление рубля, отмечаемое в последние недели, происходит на фоне ряда мер и ограничений, принятых российскими властями, а также снижения спроса на валюту со стороны импортеров. Значительно ослабнув после начала операции на Украине, к середина мая рубль с начала года вырос к доллару на 11 процентов.

Притом крепкий рубль невыгоден экспортерам. Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, возникающих в связи с превышением фактической цены на нефть над базовым уровнем, в мае, по ожиданиям Минфина, составит 414 миллиардов рублей. Ранее, в прогнозе на апрель, ведомство ожидало 798,4 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов.