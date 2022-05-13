Телефонные мошенники похитили более миллиона рублей у замглавы ФНС

Замглавы ФНС лишилась 1,2 миллиона рублей после разговора с телефонными мошенниками

Замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светланы Бондарчук лишилась 1,2 миллиона рублей после разговора с телефонными мошенниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в апреле ей позвонили аферисты, которые представились сотрудниками службы безопасности Центробанка (ЦБ), и под предлогом защиты банковских вкладов уговорили ее снять деньги со счета и перевести их через банкомат МТС на счета неизвестных.

Бондарчук работает на должности замруководителя налоговой службы с 2011 года. Ранее она занимала должность начальника Управления налогообложения имущества и доходов ФНС.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионерка лишилась миллионов и квартиры после общения с телефонными мошенниками.