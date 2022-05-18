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Раскрыта стоимость недвижимости Решетовой в Дубае

Недвижимость Анастасии Решетовой в ОАЭ стоит более 20 миллионов рублей
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Риелторы раскрыли стоимость недвижимости в Дубае бывшей возлюбленной рэпера Тимати, модели Анастасии Решетовой. По их словам, сумма начинается от 20 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Звездач».

Девушка рассказала своим подписчикам в соцсетях, что стала резидентом ОАЭ и приобрела недвижимость в Дубае. Пока она не планирует там жить и расценивает приобретение как инвестицию.

Специалисты по недвижимости предположили, что, скорее всего, модель купила объект в сообществе вилл и таунхаусов Damac Hills в районе Дубай Марина. Цены на жилье в районе стартуют от 25 миллионов рублей и могут достигать 355 миллионов рублей.

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Кроме того, популярностью у российских знаменитостей в Дубае пользуется район небоскребов Jumeirah Beach Residence. Здесь преобладают здания высотой в 25-40 этажей стоимостью от 17 миллионов рублей.

Ранее в мае стало известно о том, что россияне массово заинтересовались недвижимостью в ОАЭ. В апреле 2022 года российский спрос на жилье в государстве повысился на 323,24 процента по сравнению с апрелем прошлого года.

Полина Кислицына
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