Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Ведущая программы «По секрету всему свету» рассказала о Дагестане

Программа «По секрету всему свету» покажет Дагестан

Фото: Сетевое издание «Смотрим»

Ведущая программы «По секрету всему свету» Ольга Кузьмина, рассказывающая о самых интересных местах планеты, отправилась на съемки в Дагестан. Об этом сообщается на сайте издания «Смотрим».

« Она познакомится с одним из главных силачей России, который способен гнуть гвозди голыми руками и разрывать болты на части; поразится мастерству знаменитого канатоходца, готового бесстрашно пройти над обрывом по тонкому канату; попробует одно из главных национальных блюд Дагестана – курзе; насладится звуками музыкального инструмента кумуза и поговорит по душам с местной "легендой" – сапожником, к которому местные жители приходят за словами поддержки», — говорится в сообщении.

По ее словам, Дагестан поразил ее не только природой, но людьми.

«Дагестанцы – добродушные, гостеприимные, смелые, целеустремленные, сильные, гордые и при этом скромные! Я в восторге от знакомства со знаменитым канатоходцем Камилем Мамаевым. От того, как он ловко перемещается по натянутому канату над ущельем в несколько десятков метров, захватывает дух. Он еще и обучает этому всех желающих, и я, наряду с местными ребятишками, тоже приобщилась к искусству хождения по канату. Непростое это дело, скажу я вам», — поделилась она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Командир бригады ВСУ Волына покинул «Азовсталь» и сдался в плен
Китай резко увеличил импорт из России
С середины следующей недели в Москву вернется майская погода
Байден перепутал фамилию южнокорейского лидера
Предсказана реакция россиян на новые названия вернувшихся брендов
В США предупредили Украину о принятии «болезненных» территориальных решений
Глава МОК назвал причину рекомендации отстранить россиян
Пригожин поддержал солиста «ДДТ» после скандала на концерте рок-группы
Минфин расплатился по еврооблигациям
Путин заявил о развязанной против России масштабной кибервойне
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.