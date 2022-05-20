Ведущая программы «По секрету всему свету» рассказала о Дагестане

Программа «По секрету всему свету» покажет Дагестан

Ведущая программы «По секрету всему свету» Ольга Кузьмина, рассказывающая о самых интересных местах планеты, отправилась на съемки в Дагестан. Об этом сообщается на сайте издания «Смотрим».

« Она познакомится с одним из главных силачей России, который способен гнуть гвозди голыми руками и разрывать болты на части; поразится мастерству знаменитого канатоходца, готового бесстрашно пройти над обрывом по тонкому канату; попробует одно из главных национальных блюд Дагестана – курзе; насладится звуками музыкального инструмента кумуза и поговорит по душам с местной "легендой" – сапожником, к которому местные жители приходят за словами поддержки», — говорится в сообщении.

По ее словам, Дагестан поразил ее не только природой, но людьми.

«Дагестанцы – добродушные, гостеприимные, смелые, целеустремленные, сильные, гордые и при этом скромные! Я в восторге от знакомства со знаменитым канатоходцем Камилем Мамаевым. От того, как он ловко перемещается по натянутому канату над ущельем в несколько десятков метров, захватывает дух. Он еще и обучает этому всех желающих, и я, наряду с местными ребятишками, тоже приобщилась к искусству хождения по канату. Непростое это дело, скажу я вам», — поделилась она.