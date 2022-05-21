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В ДНР на командиров украинских войск и их подчиненных возбудили дела

Генпрокуратура ДНР возбудила дела на командиров украинских войск по факту терактов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Генпрокуратура Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовные дела в отношении пяти командиров украинских войск и их подчиненных по фактам совершения ими терактов в апреле и мае 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигурантами дела стали командир 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск, командир 53-й отдельной механизированной бригады, командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и командир 56-й отдельной мотопехотной бригады.

По версии следствия, по их приказу украинские войска в конца апреля и в мае этого года проводили обстрелы Ясиноватой, Докучаевска, Горловки и Донецка. В результате были ранены и убиты мирные жители, разрушены объекты инфраструктуры.

Ранее депутат Госдумы Олег Голиков заявил, что Челябинская область поможет восстановить кровлю и остекление в городе Ясиноватая. По его словам, в первую очередь жителям необходимы окна и шифер. В ближайшее время с производителями стекла и кровельных материалов Челябинской области начнутся переговоры, и будет принято решение, в каком виде можно быстрее оказать эту помощь — привезти стройматериалы из России или приобрести в ДНР.

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Мария Рубникович
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