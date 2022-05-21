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В Мариуполе оценили долю полностью разрушенных домов

Глава администрации Мариуполя Иващенко заявил, что в городе полностью разрушено 15% домов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко заявил, что, по предварительным оценкам, доля полностью разрушенных домов в городе составляет около 15 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Мэр подчеркнул, что точные данные будут известны позднее. Он также рассказал, что в настоящее время в населенном пункте 2708 многоквартирных домов и 48,4 тысячи частных домовладений.

«На сегодняшний день ситуация спокойная. Уже минимум неделю не было "прилетов" по гражданским объектам, по домам, по инфраструктуре. Поэтому мы надеемся, что в ближайшие дни у нас наступит полностью мирная жизнь», — заключил Иващенко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные, попавшие в плен в ходе российский спецоперации, должны направляться на работы по восстановлению разрушенных городов Донбасса.

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Варвара Кошечкина
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