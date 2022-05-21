В Венгрии заявили о равных атомной бомбе санкциях против России

Премьер-министр Венгрии Орбан заявил о равных атомной бомбе санкциях против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна выступает против необдуманных санкций в отношении России, так как они сопоставимы с действием атомной бомбы и ведут к голоду и массовой миграции. Об этом сообщает ТАСС.

«Не должны приниматься необдуманные санкции, потому что санкции в отношении России равняются одной атомной бомбе, это может привести к тому, что мы не только не сможем накормить свой народ, но и получим массу мигрантов на границе», — подчеркнул Орбан.

Обращаясь к президенту Сербии Александру Вучичу, премьер-министр Венгрии уточнил, что стране тяжело, потому что она является членом Евросоюза. «Тяжело быть умным в такой тяжелой ситуации», — добавил Орбан, отметив, что голод вызовет волну миграции. В этом году, по его словам, героями будут работники сельского хозяйства, от которых будет зависеть продовольствие.

Власти Венгрии поддержали предыдущие пять пакетов санкций Евросоюза в отношении России, однако категорически выступают против шестого пакета из-за включенного в него эмбарго на поставки российской нефти. Такой шаг разрушит венгерскую экономику, уточнили они.