Пушилин рассказал о «знаковом» подарке Жириновского

Глава ДНР Пушилин вспомнил о подаренной Жириновским ручке для подписания документов с РФ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о «знаковом» подарке основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Об этом пишет URA.RU в своем Telegram-канале.

Так, в ходе встречи с новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким Пушилин вспомнил, как однажды Жириновский подарил ему ручку, предсказывая «будущее подписание документов с президентом РФ».

Кроме того, глава ДНР поблагодарил партию за оказываемую республике гуманитарную помощь.

Ранее в мае Слуцкий намекнул на проведение референдума в Донбассе, заявив, что Донецкую и Луганскую народные республики в ближайшее время ждут «знаковые события», которые когда-то произошли в Крыму. Политик отметил, что граждане регионов выскажут позицию и решат свою судьбу.

