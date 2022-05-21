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Пушилин рассказал о «знаковом» подарке Жириновского

Глава ДНР Пушилин вспомнил о подаренной Жириновским ручке для подписания документов с РФ

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о «знаковом» подарке основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Об этом пишет URA.RU в своем Telegram-канале.

Так, в ходе встречи с новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким Пушилин вспомнил, как однажды Жириновский подарил ему ручку, предсказывая «будущее подписание документов с президентом РФ».

Кроме того, глава ДНР поблагодарил партию за оказываемую республике гуманитарную помощь. 

Ранее в мае Слуцкий намекнул на проведение референдума в Донбассе, заявив, что Донецкую и Луганскую народные республики в ближайшее время ждут «знаковые события», которые когда-то произошли в Крыму. Политик отметил, что граждане регионов выскажут позицию и решат свою судьбу.

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Валентина Процкова
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