В России захотели снизить стоимость отправки СМС

«Известия» сообщили о планах Минцифры ввести скидки для массовой отправки СМС от банков

В России рассматривают возможность введения скидок при массовой отправке СМС. Такая инициатива поможет банкам сократить расходы, которые они понесут из-за утраты возможности направлять push-уведомления. Эта функция требовала гораздо меньших затрат, сообщили «Известия» со ссылкой на Минцифры России.

В министерстве объяснили, что стоимость услуг формируют операторы связи, однако тарифное регулирование в этой области противоречит законодательству. Поэтому в Минцифры захотели снизить стоимость отправки СМС и ввести прогрессивные скидки при массовой отправке. Такой тариф уже действует для ряда банков, уточнили в ведомстве.

Согласно закону, банки обязаны информировать своих клиентов об операциях по карте или невозможности их совершения. Цена такого СМС составляет 1,5–2 рубля, а push-уведомления — 5–20 копеек. Банки могут потерять канал отправки push-уведомлений из--за удаления мобильных приложений из App Store и Google Play или отзыва сертификатов. В такой ситуации трафик сообщений направят на СМС-информирование.

Ассоциация банков России (АБР) ранее призывала правительство и Центробанк сделать максимальную цену информационных СМС в один рубль. Если ее не изменят, а количество сообщений увеличится, то организациям придется повысить стоимость услуги для клиентов. На данный момент информирование обходится россиянам в 60–100 рублей в месяц.

«Снижение цены СМС позволило бы снизить стоимость информирования для клиентов. Это ограничение необходимо, пока не появится аналога пуш-уведомлений, реализованных на территории РФ. Высокая стоимость уведомлений приводит к удорожанию услуги СМС-информирования для клиентов и отказу от ряда уведомлений. Все это может негативно сказаться на клиентском опыте», — заявил руководитель центра розничных трансакционных продуктов Росбанка Андрей Шагимуллин.

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