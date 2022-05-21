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Синоптик предупредила россиян об «опасном солнце»

В Гидрометцентре предупредили россиян о повышении уровня ультрафиолетового излучения

Фото: Pixabay

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с ТАСС предупредила жителей Центрального, Сибирского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов об опасности повышенного уровня ультрафиолетового излучения в ближайшие дни.

«Даже несмотря на прохладную погоду, нужно быть уже осторожным на солнце. Индекс ультрафиолета не связан с температурой. В Черноземных областях, Сибири, например, он будет приличным», — заявила синоптик.

Она добавила, что в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах индекс солнечной активности окажется на крайне высоком уровне в следующие четыре дня. При этом россиян, живущих в Уральском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах ожидает спокойная обстановка с ультрафиолетовым излучением, заключила Макарова.

Ранее специалист отмечала, что в столицу теплая погода вернется с воскресенья, 22 мая. Она добавила, что 22 и 23 мая температура воздуха в столице будет достигать 13-18 градусов тепла, а к выходным в городе ослабеет ветер, и солнце «будет припекать».

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Марина Совина
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