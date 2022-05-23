Забеременевшая женщина обнаружила у себя второе влагалище

Mirror: жительница Великобритании много лет прожила с двумя влагалищами, не зная об этом

Забеременевшая жительница Великобритании внезапно обнаружила у себя второе влагалище, хотя до этого долгие годы прожила, не зная о своей патологии. Историю Вик Ау-Юнг рассказало издание Mirror.

Вик рассказала, что всю жизнь у нее были настолько болезненные менструации, что она порой теряла сознание. Однажды во время критических дней 16-летняя девушка от сильной боли упала в обморок на улице. Ее доставили в больницу, где сообщили, что она никогда не станет матерью, потому что у нее две матки.

«Я была убита горем. И только после слов врачей поняла, почему я каждый месяц теряла так много крови и так мучилась», — рассказала женщина.

Однако вопреки прогнозам врачей, Вик Ау-Юнг родила троих детей. Причем во время первой беременности женщину шокировали еще одной новостью: оказалось, что у нее не только две матки, но и два влагалища. «Когда я рожала, врачи знали о моих матках, но во время осмотра во время родов мой акушер понял, что у меня две шейки матки и два влагалища. Одно было настолько маленьким, что я не знала про него. Его прикрывала кожа», — рассказала она.

Врачи отметили, что подобные случаи в медицине крайне редки, но обещали исправить ситуацию реконструктивной операцией. Вик ждала операцию полгода, все это время ее мучили сильные боли. После операции женщина родила еще двоих детей. Однако затем, чтобы окончательно избавиться от мучительных болей, ей пришлось пережить еще одно хирургическое вмешательство, лишившее ее возможности иметь еще детей.

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