Певица Адель появилась на свидании без макияжа и вызвала споры в сети

Британская певица Адель появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

34-летняя поп-исполнительница и ее 40-летний бойфренд Рич Пол были замечены на свидании в японском ресторане Nobu в Малибу, США. Пару сопровождали друзья, в том числе баскетболист Энтони Дэвис. Знаменитость надела длинную джинсовую оверсайз-рубашку Chloe с рукавами в зеленую клетку в сочетании с прямыми черными брюками. Стоимость вещи на сайте марки составляет 385 фунтов стерлингов (27 тысяч рублей).

На опубликованных фотографиях видно, что на лице Адель отсутствует макияж. Кроме того, певица распустила волосы и уложила челку назад. Журналисты отметили ее сияющую кожу, которая выглядела здоровой без декоративной косметики. «Она выглядит потрясающе», — согласился один из поклонников в комментариях под фотографиями.

В то же время другие фанаты не оценили внешний вид знаменитости. «Такое ощущение, что она рыдала», «Лицо опухшее», «Лучше бы она накрасилась», «Как по мне, Адель выглядит не очень свежо», «Мне кажется, что Адель надо больше отдыхать», «Судя по лицу, она не спала несколько недель», — высказывались читатели издания.

В феврале Адель вышла в свет в наряде украинской марки и восхитила поклонников своим внешним видом. На размещенных в сети кадрах 33-летняя исполнительница попозировала в черном бархатном платье длины мини со спущенной линией плеч бренда Marianna Senchina. Ее образ дополнили темные серьги-кольца. Волосы певицы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.