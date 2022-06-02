Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Генсек Интерпола предупредил об опасности сбыта поставляемого на Украину оружия

Генсек Интерпола Шток: преступники уже присматриваются к поставляемому на Украину оружию

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Оружие, поставляемое украинским военным, может попасть в руки опасных криминальных элементов в Европе, заявил генеральный секретарь международной организации полиции (Интерпол) Юрген Шток, передает ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP).

Как уточнил глава международной полиции, наличие большого количества оружия в этом конфликте повлечет за собой его распространение в «постконфликтной фазе». По словам Штока, преступники уже «присматриваются к этому арсеналу». По мнению генсека Интерпола, скорее всего, распространять нелегальное оружие станут на территории Европейского союза.

Материалы по теме:
Сопутствующие потери. Как санкции против России уничтожают природу и угрожают миллиардам людей?
Сопутствующие потери.Как санкции против России уничтожают природу и угрожают миллиардам людей?
24 мая 2022
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022

«Это связано с тем, что цены на черном рынке особенно высоки в Европе, в частности в скандинавских странах», — предупредил он. По мнению Штока, после специальной операции на Украине «даже тяжелое вооружение станет доступным». Так как преступная сеть сильно развита, оружие будут сбывать на разных континентах, уверен он.

Ранее стало известно, что США поставят на Украину военную помощь еще на 700 миллионов долларов. В список войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО), средства радиолокационной борьбы, тактические машины и боеприпасы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ООН изменила название Турции
Почти половина россиян готова оставлять без присмотра 7-летних детей
В России предложили смягчить условия кредитных каникул
Бывший командир батальона херсонской теробороны понадеялся на гражданство России
Генсек Интерпола предупредил об опасности сбыта поставляемого на Украину оружия
Побывавшая в ОАЭ россиянка сравнила индийских туристов с нашествием саранчи
В России сократилось производство сладостей
В Дании допустили рекордное подорожание бензина
Россия применила на Украине штурмовики Су-25СМ3 с «яйцами жизни»
В ООН спрогнозировали голод миллионов человек в мире из-за конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.