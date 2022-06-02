Генсек Интерпола предупредил об опасности сбыта поставляемого на Украину оружия

Генсек Интерпола Шток: преступники уже присматриваются к поставляемому на Украину оружию

Оружие, поставляемое украинским военным, может попасть в руки опасных криминальных элементов в Европе, заявил генеральный секретарь международной организации полиции (Интерпол) Юрген Шток, передает ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP).

Как уточнил глава международной полиции, наличие большого количества оружия в этом конфликте повлечет за собой его распространение в «постконфликтной фазе». По словам Штока, преступники уже «присматриваются к этому арсеналу». По мнению генсека Интерпола, скорее всего, распространять нелегальное оружие станут на территории Европейского союза.

«Это связано с тем, что цены на черном рынке особенно высоки в Европе, в частности в скандинавских странах», — предупредил он. По мнению Штока, после специальной операции на Украине «даже тяжелое вооружение станет доступным». Так как преступная сеть сильно развита, оружие будут сбывать на разных континентах, уверен он.

Ранее стало известно, что США поставят на Украину военную помощь еще на 700 миллионов долларов. В список войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО), средства радиолокационной борьбы, тактические машины и боеприпасы.