Россиянам рассказали о способах обхода блокировок без VPN

Специалист по кибербезопасности Ульянов счел возможным обход блокировок VPN

Даже если в России заблокируют VPN-сервисы, возможности обхода блокировок все равно сохранятся, заявил специалист по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, просматривать запрещенные сайты можно будет с помощью специальных плагинов, браузера Тор и альтернативных VPN. О возможности просмотра заблокированных сайтов без VPN-сервисов он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

У российских пользователей возникли проблемы с подключением к популярному сервису ProtonVPN. В компании заявили, что сервис могут блокировать в России. По словам представителей ProtonVPN, они знают о проблемах с подключением к сервису на территории России. Они заверили, что сбой в работе никак не связан с действиями самой компании. «Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям», — предположили они.

Возможности блокировки

«Заблокировать VPN-сервисы на территории страны, действительно, возможно, — сказал Ульянов. — Особенно если речь идет об открытых публичных сервисах, а не о частных, созданных самими компаниями для внутреннего пользования. Но все же нужно помнить, что существует огромное количество разных VPN, блокировка одного из них или даже целого пула в 10-15 штук оставляет еще большое количество альтернатив».

Тем не менее специалист отметил, что блокировки все равно являются достаточно эффективным методом борьбы с нежелательным контентом: опыт показывает, что, чем меньше альтернативных способов обхода, тем меньше аудитория. Если человек привык пользоваться конкретным сервисом, то с большой долей вероятности он прекратит его использование после усиления блокировок.

Конечно, при желании и определенной квалификации можно найти множество способов обхода. Но большинство, столкнувшись с блокировкой, быстро забрасывают это дело, потому эффективность такого метода все же будет расти Владимир Ульянов специалист по кибербезопасности

Альтернативы

Ульянов заметил, что борьба с блокировками идет уже несколько лет, специалисты разрабатывают все новые способы их обхода, потому такие возможности сохранятся даже в случае ограничения доступа россиян ко всем VPN-сервисам.

«Есть ведь множество других технологий. Это и различные плагины, некоторые из которых встроены прямо в браузер. Блокировать их будет намного сложнее и не факт, что такая блокировка сработает. И именно этот метод обхода ограничений, кстати, является самым ходовым. Существует и такая вещь, как Тор-браузер, сочетающий в себе несколько средств анонимизации и обхода блокировок. Ну и, конечно, существуют другие VPN-сервисы, заблокировать каждый будет достаточно проблематично», — заключил специалист.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что в России не разрабатывают мер по введению ответственности за использование VPN-сервисов. Он не исключил, что «кому-то может прийти в голову ввести ответственность для граждан» за использование подобных приложений, однако подчеркнул, что сам он выступает против такой инициативы.