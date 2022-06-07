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Определено эффективное лекарство против рака груди

Препарат трастузумаб дерукстекан оказался эффективен при раке груди с низким HER2-статусом

Фото: Business Wire / AP

Международная группа ученых определила эффективный препарат, который позволяет бороться со специфической разновидностью рака груди. Об этом сообщается в статье, опубликованной в New England Journal of Medicine.

Рак молочной железы классифицируется как HER2-положительный, если раковые клетки содержат избыточное количество рецептора человеческого эпидермального фактора роста 2 (HER2). Если рецепторы отсутствуют, его относят к HER2-негативному. Однако ученые показали, что существует третья категория — ее можно назвать раком молочной железы с низким HER2-статусом (англ. HER2-low), для которого характерно малое содержание рецепторов. Некоторые пациенты, которым был поставлен диагноз HER2-негативный рак, на самом деле могут иметь низкий HER2-статус.

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Комбинированный препарат трастузумаб дерукстекан представляет собой сочетание антитела и химиотерапевтического средства. Он одновременно блокирует белок HER2 и убивает раковые клетки. Принадлежит к относительно новому классу препаратов, называемых конъюгатами «антитело-лекарство».

Препарат уже был одобрен FDA для лечения HER2-положительного рака молочной железы. В клиническом исследовании с участием 500 пациентов препарат продлевал жизнь, блокировав прогрессирование рака и улучшив выживаемость по сравнению с пациентами, получавшими стандартную химиотерапию.

Препарат остановил развитие метастатического рака молочной железы примерно на 10 месяцев, в то время как в группе, получавшей регулярный традиционный уход, болезнь удалось остановить примерно на 5,5 месяца. Препарат также улучшил выживаемость примерно на 6 месяцев (с 17,5 месяца до 23,9 месяца). Однако при этом лекарство стоимостью 14 тысяч долларов в месяц может вызвать серьезные осложнения, связанные с дыханием. При первых признаках побочных эффектов необходимо прекратить прием и начать лечение стероидами.

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Александр Еникеев
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