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Бывшего почетного консула Сейшел осудят на Урале за вывод ста миллионов рублей

На Урале пройдет суд над экс-консулом Сейшельских островов за вывод из России 116 млн руб

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела бывшего почетного консула Сейшельских островов и его супруги — местной жительницы, обвиняемых в незаконном выводе из России 116,5 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, с 2016-го по 2018 год обвиняемые провели 50 банковских операций по переводу на счета компаний Чехии и Болгарии денежных средств в валюте. Для придания законности выводу денег они заключили фиктивные договоры, якобы свидетельствующие о ведении ими туристического бизнеса. В результате использования криминальной схемы супруги вывели из страны 116,5 миллиона рублей.

Их будут судить по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Дело направлено на рассмотрение по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Подсудимый — 49-летний житель Екатеринбурга с 2009-го по 2017 год являлся почетным консулом Сейшельских островов. «Во время следствия он демонстрировал важность своей персоны», — отметил Горелых, добавив, что адвокаты фигурантов дела не желали сотрудничать со следствием, подавая многочисленные безосновательные жалобы на действия сотрудников МВД, вследствие чего расследование растянулось на девять месяцев.

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Любовь Ширижик
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