Сенатор Пушков: «Северный поток-2» стал жертвой политики Меркель по Украине, это ее провал

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что остановка сертификации газопровода «Северный поток-2» произошла по вине политики экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Украине, и это стало ее крупнейшим провалом. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

По мнению члена Совфеда, бывшая глава немецкого правительства была сторонницей насильственной смены власти в Киеве, а также поддерживала западный путь развития Украины.

«В итоге детище Меркель — "Северный поток-2", — в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стал жертвой ее же политики поощрения агрессивных сил в Киеве. Вероятно, это и был ее самый крупный провал — с точки зрения подлинных, а не надуманных интересов Германии», — написал парламентарий.

Пушков также выразил уверенность, что экс-канцлер несет прямую ответственность за происходящие события на Украине.

Ранее сообщалось, что в интервью телеканалу Phoenix Ангела Меркель объяснила нежелание ускоренного вступления Украины в НАТО в 2008 году. По ее словам, в 2008 году республика была другой страной, сильно разделенной в области внутренней политики и с «большим влиянием олигархов» на внутренние процессы.