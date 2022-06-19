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Ребенок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут

Дженнифер Лопес представила свою 14-летнюю дочь в качестве небинарной персоны

Фото: Bellocqimages/Bauer-Griffin / Getty Images

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес выступила на сцене со своим ребенком и объявила о его гендерной идентичности. Об этом сообщает портал Just Jared.

52-летняя певица, выступая в Лос-Анджелесе, пригласила выступить с ней на сцену свою 14-летнюю дочь Эмму. Звезда обратилась к ребенку гендерно-нейтральным местоимением «они», которое используют небинарные персоны (люди, которые не относят себя ни к одному из двух полов бинарной системы — ни к мужскому, ни к женскому — прим. «Ленты.ру»).

«В последний раз, когда мы выступали вместе, это было на таком же большом стадионе, как этот, и я постоянно прошу их петь со мной, а они не хотят. Так что это особый случай. Они очень, очень заняты», — объявила выход на сцену своей дочери Лопес. Совершивший каминг-аут ребенок исполнил с ней песню, держа в руках микрофон радужного цвета (флаг ЛГБТ+ сообщества, куда входят небинарные люди, часто называют радужным за сходство с цветами радуги — прим. «Ленты.ру»).

Ребенок артистки — не первый член семьи, который является членом ЛГБТ-сообщества. Сын сестры Лопес ранее признался, что является трансгендерным человеком. Брендон также предпочитает, чтобы к ним обращались с помощью местоимения «они».

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Варвара Кошечкина
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