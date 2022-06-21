«Алые паруса-2022» расскажут о вечных ценностях

В Петербурге идут последние приготовления к празднику выпускников «Алые паруса-2022»

В Петербурге идут последние приготовления к празднику выпускников «Алые паруса-2022». Завершается монтаж уникальной сцены на Дворцовой площади, где выступят популярные звезды российской эстрады. Бриг «Россия» отрабатывает свой проход в акватории Невы, участники театрализованной части водно-пиротехнического шоу шлифуют номера, а танцоры репетируют свои выступления. Об этом сообщает пресс-служба Пятого канала, который будет вести трансляцию праздника.

В этом году при организации праздника выпускников использованы новейшие технологии и оригинальные творческие решения. Одно из них – кардинальное изменение маршрута корабля. Появление брига под алыми парусами в акватории Невы должно стать сюрпризом для всех, а потому детали схемы движения не раскрываются.

В самой концепции праздника по традиции найдут отражение важные и значимые вехи российской истории, в частности – 350-летие со дня рождения Петра Первого. Создатели праздника остановятся и на актуальной для каждого выпускника теме – вечных ценностях. В соответствии с ценностями и названы локации, где будут развиваться события театрализованных представлений на площадках водно-пиротехнического шоу: любовь, свобода, дружба. По словам режиссера водно-пиротехнического шоу Михаила Колпахчиева, этот год станет особенным.

«В этом году у нас достаточно большое мероприятие с точки зрения привлечения артистов, особенно молодых. Можно сказать, что к нам съехались творческие люди со всей страны. В шоу принимают участие ребята из Крыма, Краснодарского края и других уголков России. При организации шоу учитывали, как оно будет смотреться в кадре. Наша задача — показать красивый город и праздник максимально привлекательно как для выпускников, так и для зрителей прямой трансляции. Важно было найти правильные ракурсы, подачу локаций, вид освещения», — рассказал Михаил Колпахчиев.

Солистка Софья Феськова уже принимала участие в празднике выпускников «Алые паруса» в 2020 году. Это стало для девочки важным этапом становления ее как профессионального артиста. В будущем она мечтает оказаться на легендарном празднике в качестве выпускницы и встретить свой первый взрослый рассвет вместе с белоснежным бригом под алыми парусами, а пока для выпускников этого года репетирует «Балладу о любви».

«Больше всего работаю над эмоциями в куплетах, чтобы уложить в маленький рассказ-песню большую историю. Для меня важно, чтобы мой номер получился невероятным и затронул сердце каждого зрителя», — рассказала Софья Феськова.

Для Анастасии Ивановой «Алые паруса» — самое любимое шоу из всех. Но когда три года назад представилась возможность любоваться бригом не на экране, а стать участницей праздника — сразу согласилась.

«Мне было девять лет, но впечатления от праздника были потрясающие. Это особенная атмосфера и море эмоций. Я не ожидала, что шоу будет таким грандиозным и красивым. Я потом еще много раз пересматривала трансляцию. Когда поступило предложение снова выступить на празднике, согласилась не задумываясь. У меня очень необычная и интересная роль, но рассказывать пока о ней не стану, надо репетировать. Но я точно знаю, что "Алые паруса-2022" будут еще более масштабными и многих вдохновят и подарят веру в будущее», — отметила она.

«Для себя мы каждый год усложняем задачу, поскольку главным остается — удивлять зрителя все больше и больше, - прокомментировал подготовку шоу Борис Шипулин, хореограф — постановщик. Потому вся команда и дети работают над тем, чтобы повышать качество хореографии, делаем ярче декорации. Большая часть танцоров в этом году — ровесники выпускников. А потому уверен, что энергия предстоящего шоу будет невероятная и ее не остановить.

Грандиозное шоу в акватории Невы каждый год поражает своей красотой и масштабами. Организаторы сохранили лучшие традиции праздника и приготовили множество сюрпризов для телезрителей и выпускников, которые отправятся встречать свой первый взрослый рассвет вместе с «Россией» под алым парусом. Праздник «Алые паруса» после длительного перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного банка «РОССИЯ», Пятого канала и правительства Санкт-Петербурга.

