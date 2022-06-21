Сексолог перечислила шесть правил расставания

Секс-терапевт Рейчел Кук: при разрыве нужно быть честным и не отправлять партнера в игнор

Сексолог Рейчел Кук перечислила шесть правил, которым нужно следовать решившим расстаться парам. О разрыве отношений она поговорила с ирландской радиостанцией RTE.

Если компромиссы и обсуждения не помогли, секс-терапевт рекомендует во время расставания четко указывать причины разрыва, быть честным, не общаться с экс-партнером покровительственно, не бросать его с помощью сообщения в мессенджере, признавать свою часть ответственности и не отправлять человека в игнор.

Эти правила не касаются разрыва, произошедшего по причине насилия в отношениях, подчеркивает Кук.

Если встречаться с человеком еще раз не хочется, например после короткого свидания, Кук советует отправить короткое доброжелательное сообщение. «Было замечательно познакомиться с тобой и провести время, но я не почувствовала между нами того, что ищу. Удачи», — привела пример специалист.

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