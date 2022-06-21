В ЕС достигли консенсуса насчет предоставления Украине статуса кандидата

МИД Франции: страны ЕС достигли консенсуса о предоставлении Киеву статуса кандидата

Страны Европейского союза (ЕС) достигли полного консенсуса по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в объединение. Об этом сообщил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон, пишет РИА Новости.

«Между странами Евросоюза достигнут полный политический консенсус о предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС», — рассказал дипломат.

Ранее Bloomberg писало, что страны ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок на этой неделе. При этом предлагаемые формулировки по решению о предоставлении Киеву соответствующего статуса также необходимо будет представить в письменном виде.