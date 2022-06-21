В России начали больше собирать на хорошие дела

Объем рынка краудфандинга в России вырос вдвое

В России начали собирать больше денег на бизнес-проекты и хорошие дела. По итогам 2021 года объем рынка краудфандинга вырос почти вдвое, следует из статистики Центробанка, опубликованной в обзоре на официальном сайте регулятора.

В 2021 году объем рынка краудфандинга в России составил 14 миллиардов рублей против семи миллиардов годом ранее. «В условиях уменьшения объемов рынка капитала и возможностей инвестирования для многих инвесторов и заемщиков краудфандинг становится новым и перспективным финансовым инструментом. Высокий уровень конкуренции на рынке способствует улучшению качества сервисов операторов инвестиционных платформ», — говорится в обзоре ЦБ.

В качестве основных причин роста регулятор приводит повышения привлекательности инвестиционной составляющей краудфандинга, а также улучшение качестве сервиса операторов платформ вследствие повышения конкуренции.

Краудфандингом называется привлечение средств на развитие проектов, в том числе благотворительных. Вложение инвестора может быть оформлено в качестве займа (краудлендинг), приобретения доли в капитале (краудинвестинг), а также права на нефинансовые бонусы и подарки от основателей проекта после его реализации. ЦБ начал регулировать сектор краудфандинга в 2020 году.