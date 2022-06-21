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Обвинявшую мужа в домогательствах к ребенку россиянку нашли мертвой

Обвинявшую мужа в домогательствах к ребенку жительницу Красноярского края нашли мертвой

Фото: СУ СК России по Красноярскому Краю

Жительницу Красноярского края, которая обвиняла мужа в домогательствах к ребенку, нашли мертвой в лесу — внешних признаков смерти на теле россиянки нет. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает NGS24.ru.

По данным издания, ранее эта женщина обвиняла своего супруга в домогательствах к дочери. Изначально мужчина дал признательные показания, но позже отказался от них. Однако ему все равно определили меру пресечения в виде заключения под стражу. К моменту когда тело его супруги обнаружили в лесу вечером 20 июня, мужчина находился в изоляторе, а ребенок — у бабушки.

По данным Telegram-канала Kras Mash, женщина оставила предсмертную записку для матери супруга: написала, что не может так дальше жить. Хоть она и призналась в том, что оклеветала супруга, его не выпустили из СИЗО.

На данный момент точная причина смерти неизвестна, эксперты работают над ее установлением. Известно, что погибшая страдала хроническим неврологическим заболеванием.

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Леонид Микуляк
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