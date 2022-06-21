В Махачкале пройдет фестиваль уличной еды FoodStreetDag

Махачкала станет участником фестиваля уличной еды FoodStreetDag. Об этом сообщает ТАСС.

О планах участвовать в мероприятии заявили более 50 местных компаний. Участники смогут представить свой товар и обеспечить его продвижение, а также примут участие в различных конкурсах и мастер-классах.

Компании также смогут попасть в гастрономический путеводитель Дагестана.

По словам заммэра Махачкалы Эмилии Раджабовой, гастрофестиваль будет проходить с 1 по 3 июля в центре города, на улице Пушкина. Она также сообщила, что готовить для горожан и гостей столицы будут шефы мишленовских ресторанов. Для посетителей подготовлена не только кулинарная, но и развлекательная программа.